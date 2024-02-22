Коли Україна отримає західні винищувачі F-16, то матиме право завдавати ударів по військових цілях РФ і за межами країни. Таку заяву зробив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.
В інтерв'ю "Радіо Свобода" він зауважив, що неможливо сказати, коли саме Україна зможе розмістити винищувачі F-16. За його словами, країни-союзники хочуть, аби передача літаків відбулася якомога раніше. Проте ефект від отримання F-16 буде сильнішим, якщо пілоти, екіпажі технічного обслуговування та інший допоміжний персонал будуть добре навчені.
"Тож я думаю, що ми повинні слухати військових експертів саме тоді, коли ми будемо готові або коли союзники будуть готові розпочати надсилання та доставку F-16. Чим швидше тим краще", – пояснив він.
Генсек НАТО додав, що кожен союзник вирішуватиме, чи постачати F-16 в Україну, і різні країни мають різну політику. При цьому він наголосив, що Росія веде проти України загарбницьку війну, і Київ має право на самооборону, включно з завданням ударів по законних російських військових цілях за межами країни.
Літаки F-16 для України: останні новини
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Україна переходить на F-16 в екстреному порядку. Такого не робила жодна країна у світі. Він наголосив, що Україні не дадуть одразу 40, 70 або 120 літаків, і отримуватимемо ми не найновіші модифікації.
Раніше видання CNN писало, що перша група українських пілотів з чотирьох осіб закінчить програму навчання на американських винищувачах F-16 до літа 2024 року. Вони почали свою підготовку в середині жовтня 2023 року в 162-му винищувальному авіаполку американському штаті Арізона.
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