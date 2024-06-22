Є сподівання, що Україна зможе "приборкати" ворожу авіацію, яка постійно скидає керовані авіабомби по нашій державі.

Ймовірно, вже цього літа Україна таки отримає винищувачі F-16, які допоможуть реалізувати кілька надзвичайно важливих завдань.

Про це заявив командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко, зауваживши, що Україні дійсно необхідні винищувачі F-16, повідомляє 24 канал.

За його словами, за допомогою F-16 Україна посилить протиповітряну оборону, адже винищувачі можуть збивати ворожі повітряні цілі. Також Україна отримає можливості бити по території РФ за наявності певної номенклатури боєприпасів. Тобто по окупантах прилітатиме ще більше.

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"Так чи інакше противник буде змушений маневрувати, відтягувати резерви, переміщатися, що ускладнює формування такого ударного угрупування, яке може системно тиснути на той чи інший відтинок. Динаміка цього натиску зміниться на користь Сил оборони", – сказав командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр.

Також, як заявив Федоренко, є сподівання, що Україна таки зможе "приборкати" ворожу авіацію, яка постійно скидає керовані авіабомби.

"Але найкраще зараз утриматися від якихось детальних прогнозів. Прийде час і саме Генштаб оприлюднить деталі", - додав він.

Винищувачі F-16 для України

Військовий експерт, екс-командир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий розповів, що західні винищувачі F-16, які нам мають надати партнери, у першу чергу "полетять збивати російські бомбардувальники, а вже потім будуть самі бомбити".

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