Ролик опублікували в російських пабліках.

Російські загарбники поширили в мережі, як стверджується, момент застосування тритонної бомби ФАБ-3000 М-54 з керованим модулем планування і корекції.

Сьогодні російський Telegram-канал Fighterbomber опублікував відео скидання такої бомби на село Липці в Харківській області. За його словами, це перше в історії людства бойове застосування бомби такого калібру з УМПК. "Довідковий радіус суцільного ураження у ФАБ-3000 230 метрів, а осколки зберігають свою забійну силу на дальності 1240 метрів", - написав він.

Експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке повідомив, що ця авіаційна бомба вразила будівлю "Нової Пошти". "Важка бомба масою 3 тонни (бойова частина 1,2 тонни) впала за 15 метрів від будівлі, але все одно завдала їй серйозної шкоди", - написав він у мікроблозі X.

ФАБ-3000

У березні російське Міністерство оборони повідомило, що в Нижегородській області з початку року масово виготовляють тритонні авіаційні бомби ФАБ-3000

Повідомлялося, що використовувати такі бомби міг тільки російський дальній стратегічний бомбардувальник-ракетоносець Ту-22М3, однак він не вміє використовувати бомби з керованим модулем планування і корекції.

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