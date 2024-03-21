Чи будуть встановлювати на них модулі керування УМПК - не повідомляється.

Росіяни розпочали масове виробництво тритонних авіаційних бомб ФАБ-3000. Про це повідомили у Міноборони РФ за підсумками поїздки міністра Сергія Шойгу на підприємства оборонно-промислового комплексу у Нижньогородській області.

"Сергію Шойгу доповіли, що на підприємстві з лютого поточного року організовано масове виготовлення ФАБ-3000", - йдеться у заяві російського відомства.

Сама по собі ФАБ-3000 є некерованою бомбою, яку розробили ще в СРСР. Чи будуть її оснащувати новим модулем керування - невідомо.

За російськими даними, використовувати ФАБ-3000 офіційно може лише дальній бомбардувальник Ту-22М3, однак цей літак не вміє використовувати бомби з УМПК. Одним з основних носіїв боєприпасів з цим модулем є фронтовий бомбардувальник Су-34, однак він своєю чергою офіційно не є носієм ФАБ-3000.

Можливо, згодом Су-34 та Ту-22М3 пройдуть відповідну модернізацію. Формально, перешкод для цього небагато, адже максимальне бойове навантаження Су-34 досягає 12 тисяч кілограм при бойовому радіусі 1000 кіломентрів.

Бомби з УМПК - що відомо

Універсальний модуль планування і корекції польоту (УМПК) являє собою навісний модуль, який перетворює звичайні некеровані бомби (зокрема, ФАБ-250 та ФАБ-500 М-62) на планерні бомби - високоточні боєприпаси зі збільшеним радіусом дії.

Застосування окупантами надпотужних авіабомб на фронті

Останнім часом росіяни почали активно застосовувати надпотужні півторатонні бомби ФАБ-1500М54, оснащені модулями планування. Тому експерти все частіше кажуть про необхідність нових винищувачів, які могли б збивати їх носії.

Також повідомлялось, що російські УМПК отримали нові антени, які можуть ефективно придушувати системи радіоелектронної боротьби, через що експерт попередив про загрозу.

"І знову погана новина від ворога. Вперше в уламках УМПК було знайдено новий тип CRPA антени "Комета" з новою 8-ми променевою антеною системою", - повідомив фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій Сергій Бескрестнов.

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