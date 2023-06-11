Ці "пташки" запускають не російські божевільні аматори, каже військовий.

Розкрито чергову хитрість, до якої ворог вдається для боротьби з нашою системою ППО. Військовослужбовець Збройних Сил України, фахівець з радіорозвідки та радіоелектронної боротьби Сергій Флеш показав незвичайний фанерний літак, який росіяни напередодні запустили по нашій території.

Саморобні "пташки", схожі з тою, що було затрофеєно, росіяни, за словами військового, запускають з двома цілями – витрачати боєкомплект наших систем протиповітряної оборони і вивчати нашу систему ППО.

На фанерному виробі стояв кутовий відбивач, що зробило його помітним для нашої ППО, проте "пташка" все одно змогла долетіти з півдня до Миргорода на Полтавщині.

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"Ось ця модель пролетіла всю країну з півдня з кінцевим завданням "перевірити" ППО Миргорода. З таких літаків можна зчитати польотну карту і інші речі, тому фахівці просять не робити це самостійно, повідомити по команді наверх і вони приїдуть і це зроблять. І на закінчення я скажу, що цей політ збігся з потужним ракетним і БПЛА ударом по Миргороду. Тобто ці "пташки" запускають не просто російські божевільні аматори, а робиться це з повним контролем військових РФ", – розповідає військовий.

Флеш також зазначив, що боротися з такими саморобними "літаками" не просто.

"Найпростіше [боротися] РЕБом (засоби радіоелектронної боротьби – УНІАН), там, як бачите, стоїть GPS в основі всього. І на таке л*йно ніхто його дорогим і захищеним не поставить. Але це все вимагає майстерності наших хлопців. Або стрілецькою зброєю. Але оскільки ці БПЛА пролітають всю країну неушкодженими, то це не все так легко", – зазначає військовий.

Як РФ бореться з українською ППО

Росіяни намагаються найрізноманітнішими способами виснажити українську протиповітряну і протиракетну оборону.

Один з способом – фальш-цілі. Їх ворог використовує, щоб виявити місця розташування установок, що охороняють наше небо, в проміжках між обстрілами.

З лютого цього року Росія почала також використовувати повітряні кулі з кутовими відбивачами. Ними користуються для розвідки і відволікання української ППО.

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