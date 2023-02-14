При цьому Ігнат зазначив, що такі кулі теоретично можуть потрапити в повітряний простір сусідніх держав.

У повітряному просторі України зафіксували російські кулі з кутовими відбивачами. Про це сказав речник Повітряних сил Юрій Ігнат у коментарі "Українській правді".

"Це повітряні кулі з кутовими відбивачами. Українська Протиповітряна оборона радіолокаційно слідкує за цими повітряними цілями, які рухаються з невеликою швидкістю. В українському небі чергують винищувачі. Ситуація контрольована", - запевнив він.

При цьому Ігнат зазначив, що такі кулі можуть потрапити в повітряний простір сусідніх з Україною держав, оскільки їхній польот залежить від того, куди і з якою силою дме вітер.

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Як пояснив Ігнат, ці кулі можуть бути різного розміру, але такими, щоб могти підняти кутовий відбивач. Російські окупанти користуються ними для розвідки і відволікання української ППО.

Як росіяни використовують кутові відбивачі

4 лютого міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що російські військові намагалися захищатися від ударів ЗСУ з HIMARS кутовими відбивачами.

"Це військовий кутовий відбивач. Усю територію біля Херсонського мосту було посипано десятками таких російських відбивачів. Ворог намагався використати цей анахронізм, щоб убезпечити себе від... HIMARS", - повідомив тоді міністр.

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