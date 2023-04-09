Повідомляється про те, що поранені троє російських військових.

У суботу, 8 квітня, місто Феодосія в окупованому Криму здригнулося від вибухів. З'явилися нові подробиці того, що там сталося.

Як повідомляє телеграм-канал "Кримський вітер", запущених по Феодосії ракет було дві, хоча окупанти заявляли про одну.

"Ракетний удар по Феодосії, нові дані: ракет було дві (російський "глава" Криму Сергій Аксьонов повідомив про одну). Одну ракету збила ППО, друга потрапила в систему С-300 і підірвала її. Поранено трьох військових", - йдеться у повідомленні "Кримського вітру".

Відео дня

Судячи з фото вибуху, ракета цілилася в місце розташування ЗРК недалеко від села Піонерське.

Вибухи у Феодосії 08.04.2023

Вранці 8 квітня в окупованому Криму пролунали вибухи. Близько 11 години було чути "два хлопки" в районі Феодосії. Місцеві жителі повідомляли, що було видно стовп диму, а через вибухи спрацювали сигналізації на автомобілях.

Пізніше "глава" Криму Сергій Аксьонов заявив про нібито збиття ракети. За його твердженнями, уламки впали в одному з населених пунктів, про жертв та руйнування не повідомлялося.

Вас також можуть зацікавити новини: