За версією окупантів, над Феодосією нібито було збито українську ракету.

Вранці в суботу, 8 квітня, в окупованому Криму, де Росія створила мережу траншей і загороджень для оборони, пролунали вибухи, повідомляють російські пропагандисти і "чиновники".

Як пишуть Telegram-канали з посиланням на місцевих мешканців, близько 11 години було чутно "два вибухи" в районі Феодосії.

Звуки вибухів нібито чули на декількох районах міста, зокрема, на Сімферопольському шосе, вулицях Гарнаєва, Дружби і Одеській, в розташованому за 20 кілометрів від Феодосії Старому Криму. Також деякі стверджують, що видно стовп диму, через вибухи спрацювали сигналізації на автомобілях.

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Так званий радник глави півострова Олег Крючков стверджує, що спрацювала система протиповітряної оборони (ППО). Пізніше "глава" Криму Сергій Аксьонов заявив про нібито збиття ракети. За його твердженнями, уламки впали в одному з населених пунктів, жертв і руйнувань немає.

Звільнення Криму - що потрібно знати

Президент України Володимир Зеленський називає деокупацію Криму безальтернативною метою України.

Колишній командувач військами США в Європі генерал Бен Ходжес вважає, що півострів є вирішальною територією, звільнення якої "змінить все".

З березня російські загарбники продовжують евакуюватися з Криму, вивозити свої сім'ї в Росії. Крім того, йде підготовка до оборони – окупанти за кілька тижнів побудували мережу окопів і загороджень.

Водночас окупанти, як повідомляє український Генштаб, збираються з кінця поточного місяця примусово вивозити населення з Херсонської та Запорізької областей на територію півострова.

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