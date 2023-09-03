ЗСУ успішно стримують атаки військ РФ на кількох головних напрямках.

Протягом доби ворог вів безуспішні наступальні дії на Лиманському, Авдіївському та Запорізькому напрямках, а також завдав авіаційних ударів на кількох напрямках.

Як зазначається у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook, протягом доби відбулося понад 25 бойових зіткнень.

Так, на Лиманському напрямку окупанти вели безуспішні наступальні дії в районі Новоєгорівки Луганської області. Вони також завдали авіаційних ударів в районах Чернещини Харківської області, Білогорівки Луганської області та Спірного Донецької області, а артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів.

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На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки Донецької області, а на Запорізькому - в районі Приютного Запорізької області.

Крім того, на Запорізькому напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки, Новоданилівки та Роботиного Запорізької області, а артилерійських обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів.

"На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на цьому напрямку також ряд населених пунктів зазнали артилерійських обстрілів.

На Бахмутському напрямку загарбники завдали авіаційних ударів в районах Богданівки, Кліщіївки, Курдюмівки та Північного Донецької області, а артилерійських обстрілів противника тут зазнали понад 10 населених пунктів. На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали чотири населених пункти Харківської області.

На Шахтарському напрямку противник завдав артилерійських обстрілів по понад 10 населених пунктах, а на Херсонському - авіаційних ударів в районах Антонівки, Миколаївки та Ольгівки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Миколаївка Херсонської області та місто Херсон.

На Сіверському та Слобожанському напрямках окупанти завдали авіаційного удару в районі Стрілечої Харківської області, а також здійснили мінометні та артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів.

Авіація ЗСУ "познущалася" з окупантів 9 разів за добу

Як повідомляв УНІАН, у своєму вечірньому зведенні сьогодні, 3 вересня, Генштаб поінформував, що авіація Сил оборони України протягом доби завдала дев’ять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та п’ять - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Також серед досягнень наших пілотів - вдала ліквідація 10 артзасобів РФ, а також знищення 1 ЗРК росіян за минулу добу.

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