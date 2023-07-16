Наземні цілі було зафіксовано з повітря та атаковано вибухівкою.

Український оператор безпілотника ефектно знищив російські міни, розкидані на шляху Збройних сил України.

Як повідомляє Телеграм-канал "Реальна війна", оператор БпЛА зафіксував три ворожі наземні міни та вирішив їх ліквідувати. Воїн скинув гранату на одну з мін, вибухівка здетонувала разом з мінами.

"Філігранна робота оператора БпЛА. Місія з вертольотиком в GTA була не даремна", - прокоментував канал.

Міни на фронті

Як повідомляв УНІАН, перед початком контрнаступу Україна отримала менше 15% від всього саперного та інженерного обладнання, яке просила у партнерів. Це уповільнює просування військ, оскільки території перед ворожими укріпленнями щільно заміновані.

Солдати кажуть, що тривала підготовку до контрнаступальної операції також дала час противнику – росіяни встигли щільно замінувати територію.

Встановлені загарбниками міни виявили вразливість бронетранспортерів і танків. Йдеться також про американські Bradley та німецьких танків Leopard, які називали ключовими для деокупації українських територій.

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