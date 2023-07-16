Росіяни встигли щільно замінувати територію.

Перед початком контрнаступу Україна отримала менше 15% від всього саперного та інженерного обладнання, яке просила у партнерів. Це уповільнює просування військ, оскільки території перед ворожими укріпленнями щільно заміновані.

Як пише The Washington Post, солдати кажуть, що тривала підготовку до контрнаступальної операції також дала час противнику – росіяни встигли щільно замінувати територію.

"Території глибиною від 3 до 10 миль (близько 5-16 км – УНІАН) перед основними опорними пунктами росіян були щільно заміновані протитанковими і протипіхотними мінами і розтяжками. За їхніми словами, ці оборонні споруди успішно стримують український наступ. В результаті, за словами українських військових, українські сили змінили стратегію. Замість того, щоб намагатися пройти за допомогою бойових машин піхоти і бойових танків, які західні партнери поставили Україні для контрнаступу, підрозділи просуваються вперед пішки і повільно", – йдеться у матеріалі.

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Встановлені загарбниками міни виявили вразливість бронетранспортерів і танків. Йдеться також про американські Bradley та німецьких танків Leopard, які називали ключовими для деокупації українських територій.

"Ці машини отримали позитивні відгуки від військових – навіть після підриву на мінах більшість людей, які перебували в них, виживають, отримавши лише незначні поранення – проте вони не змогли самостійно прорвати російську оборону", – наголошують автори статті.

Як зазначив в інтервʼю WP Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, для розмінування Україна використовує передані США системи M58 Mine Clearing Line Charge (MICLIC). Проте "вони також знищуються, їх потрібно багато".

За словами іншого українського чиновника, який говорив із виданням на умовах анонімності, Україна отримала менше 15% від кількості саперного та інженерного обладнання, в тому числі MICLIC, яке просила в Заходу перед початком контрнаступу. При чому деяка частина цього обладнання була доставлена лише минулого тижня.

Водночас Міністр оборони України Олексій Резніков і Залужний повідомили газеті, що вони поінформували своїх колег на Заході про те, нагальну потребу в більшій кількості систем розмінування. Йдеться, зокрема, про торпедні вибухові заряди "Бангалор".

"Мінні поля – це одна з проблем, яка впливає на темпи наступу. Це проблема, яку ми бачимо. Чи можна було її вирішити швидше? Можна. Як її можна було б вирішити? Генерал Міллі знає. Інше питання, чи може він у цьому допомогти? Я не знаю", – заявив Залужний.

Своєю чергою американські офіційні особи кажуть, що вони передали Україні майже всі види обладнання, які вона просила перед початком контрнаступу. Зауважується, що надати ту кількість обладнання, яку просит Київ, можливо не завжди. Штати працюють над тим, щоб у найближчому майбутньому поставити Україні не лише більше цих систем, але й зарядів, які вона використовує для підриву довгих рядів мін.

Водночас українські військові, що беруть участь у контрнаступі, розповіли журналістам, що через брак систем розмінування вони стали легшою мішенню для російських окупантів. Ворог пріоритетно наносить удари по українських силах.

Контрнаступ ЗСУ: важливі новини

Видання The New York Times повідомляє, що через великі втрати у перші дні контрнаступу військове командування України змінило тактику дій ЗСУ. Якщо на початку операції втрачалося до 20% озброєнь, відправлених на поле бою (вони були пошкоджені чи знищені), то зараз цей показник знизився до 10%.

Тим часом Сили оборони продовжують вести наступальні дії на Бахмутському напрямку. При цьому мета полягає не в штурмі самого Бахмута, а в завданні ударів артлерією, доки росіяни не вийдуть зі зруйнованого ними ж міста самі.

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