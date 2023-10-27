Корабель раптово підірвався на зовнішньому рейді Севастопольської бухти.

В окупованому Криму підірвався новітній російський протимінний корабель "Володимир Козицький", повідомляє телеграм-канал "Кримський вітер".

За словами свідків, корабель раптово підірвався на зовнішньому рейді Севастопольської бухти, де перед цим повільно "нарізав кола" останні кілька днів. Повідомляють, що з машинного відділення повалив дим. Пізніше до корабля підігнали буксир і відтягнули його в бік Стрілецької бухти.

"Завдання цього новітнього розвідувального гідрографічного протимінного корабля проекту 23040р "Володимир Козицький" - пошук морських мін на дні. Судячи з усього, він знайшов, що шукав", - йдеться в повідомленні.

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Відзначається, що катери проекту 23040г при повній водотоннажності 192,7 т досягають 33 м в довжину і 6,8 м в ширину. Середня осадка - 1,6 м. Судна оснащені двома дизельними двигунами потужністю по 248 кВт, що дозволяють розвивати швидкість до 13 вузлів.

Вчора жителі центру Севастополя і північної сторони міста повідомляли про потужну вібрацію в будинках, причому звуку вибуху чутно не було.

Флот РФ в Криму

Як повідомляв УНІАН, раніше представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький заявив, що після серії ударів і кількох українських спецоперацій у тимчасово окупованому Криму російські окупанти на півострові відчули значну загрозу. Тож росіяни перебазують свої кораблі з бухти Севастополя на територію РФ.

Пізніше у ВМС ЗСУ заявляли, що поблизу берегів тимчасово окупованого Криму базується дві третини від загальної кількості корабельного і суднового складу Чорноморського флоту РФ. З них в Севастополі зараз знаходиться приблизно 65 кораблів, катерів і суден забезпечення.

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