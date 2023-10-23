Росіяни перебазували частину свого оперативного складу, а саме системи управління Чорноморським флотом, на територію РФ.

Після серії ударів та спецоперацій Сил оборони України в Криму російські окупанти на півострові відчули та зрозуміли військову загрозу, тому перебазовують свої кораблі з бухти Севастополя на територію РФ. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

За його словами, росіяни перебазували частину свого оперативного складу, а саме системи управління Чорноморським флотом, на територію РФ.

"Тобто вони відчувають загрозу", - сказав Скібіцький.

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Він підтвердив, що частину кораблів окупанти перемістили до Новоросійська, проте тамтешній невеликий порт не здатний розмістити всі кораблі Чорноморського флоту РФ, тому у Кремлі вирішили використати для цього окуповану територію Грузії.

"Тривають активні роботи в місті Очамчире, це Абхазія - росіяни там провели днопоглиблюванні роботи, десь зробили реконструкцію портової інфраструктури, для того, щоб забезпечити там базування військових кораблів. Але це, знову ж таки, буде невелике (місце)", - зазначив представник ГУР МО України

Він наголосив, що серед окупантів є панічні настрої, особливо коли відбувається ураження цілей та втрати особового складу ВМС ЗС РФ.

"У них є розуміння, що війна прийшла на територію Криму", - сказав Скібіцький.

За його словами, завдання України щодо Криму залишається незмінним.

"Наша задача - повністю звільнити окупований Крим. Ми від неї не відступимось. Для цього необхідно знищити окупаційне угруповання, яке там знаходиться", - наголосив він.

Першочерговими цілями для України залишаються кораблі-ракетоносії.

"Для того щоб нейтралізувати активність РФ, необхідно першочергово знищувати саме бойові кораблі. Це ті кораблі, які несуть крилаті ракети "калібр" - ними і наносяться удари по всій нашій території", - пояснив Скібіцький.

Українські рейди в Крим - деталі

4 жовтня стало відомо, що бійці ГУР Міноборони України на човнах дісталися до Криму, висадилися на його території та відкрили вогонь по російських загарбниках. Розвідники підрозділу спеціального призначення "Артан" ГУР МОУ висадились на західному узбережжі півострова, а також на Тендрівській та Кінбурнській косах.

24 серпня - у День Незалежності України, українським розвідникам вдалося висадитися на території мису Тарханкут, який також знаходиться на території півострова. Між нашими захисниками та супротивниками був бій.

Наступного дня українські воїни провели ще одну спецоперацію в Криму - було завдано удар по ворожій 126-й окремій гвардійській бригаді берегової оборони Чорноморського флоту у селі Перевальне.

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