За словами військового, після розпаду СРСР росіяни одразу почали будувати пункт базування поблизу Новоросійська.

Російські окупанти фізично не можуть перебазувати всі кораблі Чорноморського флоту РФ за межі тимчасово окупованого Криму. Про це в інтерв'ю Українському Радіо розповів капітан першого рангу запасу та екс-заступник начальника штабу ВМС ЗСУ України Андрій Риженко.

Він нагадав, що після розпаду СРСР основним викликом для росіян став пункт базування. Після ухвалення рішення про розподіл флоту на користь РФ, вони вже почали будувати пункт базування поблизу Новоросійська, на що пішло близько 10 років і витрачено багато коштів:

"Тому чисто фізично перебазувати всі кораблі поза межі Криму вони не можуть - просто немає причалів. Така проблема і у нас, особливо для кораблів середнього класу і вище. Адже вартість воєнно-морської бази становить понад сотні мільйонів доларів, а то й мільярди, щоб тримати кораблі від 100 метрів і більше".

За словами Риженка, сьогодні можна використовувати цивільні порти для базування військових кораблів, але протягом дуже обмеженого часу, оскільки потрібно здійснювати матеріально-технічне обслуговування, ремонт, постачання боєприпасів, а отже, мають бути певні технічні умови та підготовка.

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Експерт також прокоментував перебування російських кораблів у Середземному морі. Він пояснив, що мова йде про пункт матеріально-технічного забезпечення Тартус у Сирії, колись там функціонувало до 70 одиниць кораблів. Після розпаду СРСР база довго була законсервована, але в останнє десятиріччя росіяни почали її серйозно розвивати.

"Зараз там є невелика кількість кораблів Чорноморського флоту, один корабель Північного, і до початку повномасштабної агресії РФ проти України вони були задіяні на Сирійському напрямку. Зараз вони займаються питаннями здебільшого воєнно-політичними. Кораблі цієї ескадри досить часто заходять в Алжир, з яким РФ прагне зблизитися. Але якихось вирішальних дій у Середземному морі вони не проводять і на Чорноморський регіон не впливають", - резюмував Риженко.

Ситуація у Чорному морі - останні новини

Як повідомляв УНІАН, росіяни завозять до Керченської протоки "їжаки". Як розповів речник Військово-морських сил ЗСУ, капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук, противник щільно захищає окупований півострів та Керченський міст.

На його думку, це відбувається через наближення потужних штормів, які можуть зруйнувати захисні спорудження ворога.

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