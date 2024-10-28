Противник щільно захищає окупований півострів та Керченський міст, зазначив речник Військово-морських сил ЗСУ.

Наразі російські окупанти завозять до Керченської протоки нову партію протидронових конструкцій типу "їжак" для того, щоб ще щільніше захистити незаконно побудований Кримський міст.

Як пояснив в етері телемарафону речник Військово-морських сил ЗСУ, капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук, можливо, це відбувається через наближення потужних штормів, які можуть зруйнувати захисні спорудження противника.

Зокрема, за даними моніторингових Telegram-каналів, ворог хоче затопити "їжаки" біля Кримського мосту, навколо якого раніше обладнали захисні загородження, зроблені, зокрема, з бочок та барж.

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"По переду посилення сезону штормів, ймовірніше за все частина цих загороджень буде зруйнована, викинута на узбережжя. Може, тому вони зараз збільшили їхню кількість. Хоча, не можу сказати, що в цьому є щось нове…", - сказав Плетенчук.

Він додав, що наразі в Криму не залишається цінних одиниць корабельного складу ЧФ РФ. Як нагадав речник, навіть останній сторожовий корабель, який ледве пересувався, кілька місяців тому вивели до Новоросійська.

"Ніхто не очікував, що такий "дідок" зможе так швидко зробити перехід - перебувати в морі зайву годину вони не хотіли. Тобто одиниці, які є досі застарілими, вони звідти забрали. Тому так - там залишається здебільшого допоміжний флот, малі одиниці, такі як "Раптори" - патрульні катери, малі десантні кораблі, які щось переміщують у гавані...", - розповів Плетенчук.

За його словами, Крим та Кримській міст наразі захищає дуже щільна протиповітряна оборона противника. Та, з того озброєння, що є в окупантів, вони можуть досягати певного успіху.

"Вони беруть кількістю - це факт. Насправді там дуже багато систем. Скажімо так, щільно вони намагаються прикривати Крим. Якісь результати, звісно, це дає, але іноді трапляються пропущені… Вони максимально намагаються захистити об’єкти, як в самому Криму, так й так званий Кримський міст. Та реально прикладають доволі багато для цього зусиль. І не можу сказати, що всі вони марні…", - сказав Плетенчук.

За його словами, до Криму навіть доставляли новітній ракетно-зенітний комплекс С-500 ("Прометей"):

"Ця система вже Крим відвідувала, та, наскільки я знаю, не дуже вдало".

Він вважає, що зенітні комплекси такого типу не дуже ефективні проти, наприклад, комплексів Atacms.

Також військовий прокоментував втрата у Керченській протоці російського військового вертольоту. За словами речника, точно поки невідомо, який саме впав гелікоптер, але його не дивує такий випадок, тому що така техніка максимально використовується росіянами в Криму. Вертольоти вилітають кілька разів на день - патрулюють акваторію, захищають від дронів тощо. "Тому парк старішає", - зазначив речник ВМС.

Окрім того, він повідомив, що у Чорному морі на чергуванні не спостерігається жодного корабля окупантів, та така ситуація є "трохи нестандартною", тому що на ротацію постійно виходив підводний човен ЧФ РФ. Чому саме в акваторії немає субмарини, поки невідомо. Не виключено, що це сталося через якусь технічну проблему.

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Нагадаємо, раніше Дмитро Плетенчук розповів, чому незаконно побудований Росією Керченський міст досі не знищений. За словами речника, підрозділи ВМС ЗСУ вже неодноразово вражали об’єкти, які знаходились у східній частині Азовського моря.

Тобто, суто технічно та, враховуючи те, що Азовське море знаходиться під вогневим контролем ЗСУ, військові моряки мають можливість уразити міст, але є пріоритетність цілей та протидія (певні заходи) з боку ворога.

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