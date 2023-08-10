За його словами, перший приорітитет мають ракетоносії.

Наразі найбільшою "морською" загрозою для України є ракетні кораблі Військово-морського флоту Російської Федерації.

Про це розповів експерт Центру оборонних стратегій, капітан першого рангу запасу Військово-морських сил ЗСУ Андрій Риженко в інтерв’ю УНІАН. За його словами, перший приорітитет мають носії ракет "Калібр", а другий - ракет "Москіт".

"Вони функціонують, їх стартові позиції - біля Севастополя, або біля Новоросійська. Вони регулярно ці ракети запускають, ми про це знаємо", - сказав Риженко.

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Наступними за пріоритетом небезпеки є російські десантні кораблі. "Вони готові висадити десант, але наразі для цього немає сприятливої ситуації. Поки вони возять військові вантажі", - додав капітан.

Загроза з моря: останні новини

Нагадаємо, у Повітряних силах Збройних сил України повідомляли, що знищити берегові ракетні комплекси та кораблі російських загарбників допоможуть американські ракетні системи ATACMS та винищувачі F-16. Цих видів озброєння Україні не надають.

Раніше Андрій Риженко заявив, що українські морські дрони настільки потужні, що з їхньою допомогою можна серйозно пошкодити чи знищити будь який корабель флоту РФ у Чорному морі.

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