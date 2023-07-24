Ігнат заявив, що треба розвивати напрямок "довгі руки", тобто знищувати засоби нападу окупанта, зокрема, в Криму.

Для знищення російських берегових ракетних комплексів та кораблів потрібна далекобійна зброя, зокрема, ракетні системи ATACMS, бомбардувальники F-16. Про це сказав речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що Україна не може боротися з ракетами, які будуть постійно виготовлятися Росією, нехай і в менших об’ємах через санкції. За його словами, треба розвивати напрямок "довгі руки", тобто знищувати засоби нападу окупанта, зокрема, в Криму. Ігнат додав, що на сьогодні будь-яка точка досяжна для знищення комплексів, якими стріляють вороги по Україні, в тому числі, кораблі ЧФ РФ, які нас атакують.

Речник повітряних сил наголосив, що Україні потрібна далекобійна зброя, зокрема, ракетні системи ATACMS, бомбардувальники F-16. Він зазначив, що комплекс ATACMS здатний знищувати, перш за все, наземні цілі.

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"Крім того, щоб його мати, треба мати дані розвідки, треба розуміти, де знаходяться ті системи (йдеться про ворожі цілі - УНІАН), щоб знищувати їх ефективно", - сказав він.

При цьому додав, що така інформація в Сил оборони є, тому російські берегові ракетні комплекси та кораблі, що стоять у портах, стали б досяжною ціллю для ATACMS.

Ракети ATACMS для України - деталі

Адміністрація президента США Джо Байдена продовжує відмовляти Україні в наданні ракет ракет великої дальності. У Пентагоні вважають, що Київ має інші, нагальніші потреби, ніж ATACMS. Також Вашингтон побоюється, що відправка в Україну достатньої кількості зброї, яка дозволить змінити ситуацію на полі бою, серйозно підірве готовність США до інших можливих конфліктів.

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