За словами генсека Альянсу, довгострокова підтримка життєво необхідна Києву зараз і для відновлення країни після війни.

Фонд НАТО у розмірі 100 мільярдів доларів для України може бути створений ще до липня 2024 року. Про це в інтерв'ю BBC заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг.

За його словами, він переконаний, що фонд буде створений, незважаючи на те, що деякі країни цього тижня висловлювали вагання, адже довгострокова підтримка є життєво необхідною зараз і для відновлення країни після війни.

"Навіть якщо ми віримо і сподіваємося, що війна закінчиться найближчим часом, нам потрібно підтримувати Україну протягом багатьох років, вибудовувати її оборону для стримування майбутньої агресії", - сказав Столтенберг.

При цьому він не виключив, що попри те, що військова підтримка є життєво важливою для того, щоб відбити російську агресію та змусити Путіна відмовитися від своїх цілей окупації, Києву, ймовірно, також доведеться піти на певні поступки.

"Зрештою, саме Україна має вирішувати, на які компроміси вона готова піти, ми повинні дати їм змогу бути в такому становищі, коли вони дійсно досягнуть прийнятного результату за столом переговорів", - підкреслив генсек НАТО.

Він додав, що зараз не закликає Київ іти на поступки, а "справжній мир" буде досягнутий, коли "Україна переможе".

Фонд НАТО для підтримки України - останні новини

Північноатлантичний альянс має намір створити фонд на $100 мільярдів для підтримки України. При цьому частка США в цій сумі буде значно меншою, ніж пакет двопартійної допомоги, схвалення якого затримується.

Крім того, НАТО отримає контроль над очолюваною США групою підтримки зброї Rammstein, що дасть можливість Альянсу керувати постачанням летальної зброї в Україну вперше після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Згодом генсек НАТО Єнс Столтенберг розповів про фонд НАТО для підтримки Києва. За його словами, ідея полягає в тому, щоб забезпечити справедливий розподіл тягаря для допомоги Україні між країнами-членами Альянсу.

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