Грант Шаппс впевений, що союзники повинні визнати, що вони зараз живуть у "передвоєнному світі".

Країни НАТО, які не витрачають два відсотки ВВП на оборону, грають у "російську рулетку" з майбутнім Заходу, попередив міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс.

У статті для The Telegraph, присвяченій 75-річчю військового альянсу, він заявив, що союзники повинні визнати, що ми зараз перебуваємо в "передвоєнному світі".

"Ми повинні вийти за рамки цієї мети, щоб зміцнити нашу оборону. Тим не менш, деякі країни все ще не можуть задовольнити навіть два відсотки. Так тривати не може. Ми не можемо дозволити собі грати в російську рулетку зі своїм майбутнім", - написав Шаппс.

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Говорячи про ювілей НАТО, він сказав: "Віддати данину поваги минулому НАТО недостатньо. Сьогодні ми повинні ще раз терміново задуматися про майбутнє альянсу. Ми перейшли з повоєнного світу в довоєнний".

Міністр попередив, що Росія загрожує їхнім сусідам, а Китай стає дедалі агресивнішим.

"Іран використовує своїх довірених осіб, щоб викликати регіональний хаос від Близького Сходу до Єменської протоки. Північна Корея постійно брязкає своєю ядерною шаблею. Ці зловмисні сили дедалі частіше об'єднуються, і наша демократія опиняється під їхнім прицілом. Сімдесят п'ять років тому Джордж Орвелл намалював жахливу картину світу без НАТО. Сьогодні ми живемо в більш небезпечну епоху. І знову авторитарні "великі брати" намагаються нас розділити", - попередив Шаппс.

Він зазначив, що у країн НАТО є велика перевага.

"Сьогодні наш альянс більший, сильніший і досвідченіший, ніж будь-коли. І поки ми будемо разом, ми гарантуватимемо, що оруеллівський фінал ніколи не станеться", - додав міністр.

Фінансування НАТО - думки

Дисбаланс у постачанні зброї - це серйозний промах союзників України на Заході, вважає генеральний секретар НАТО у 2009-2014 роках, заявив радник президента України Андерс Фог Расмуссен.

У своїй колонці The Wall Street Journal він зазначає, що Північна Корея за один місяць поставила Москві стільки ж артилерійських боєприпасів, скільки Європейський союз зміг поставити Києву за рік.

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