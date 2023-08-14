Комерсанти зазнали мільйонні збитки, майже 300 працівників втратили роботу.

Сьогодні вночі через атаку російських загарбників в Одесі знищено вщент гіпермаркет Fozzy. Про це йдеться у заяві Fozzy Group.

Як зазначається, внаслідок російської атаки в ніч з 13 на 14 серпня приміщення гіпермаркету в Одесі зруйновано вщент та відновленню не підлягає. Загиблих немає, серед постраждалих – троє співробітників, наразі їх стан стабільний.

"Ми залишаємося на зв’язку з ними, їх родинами і з надією чекаємо на добрі новини... Одеса сьогодні – місце нашого болю. Місце спалених цілей наших 270 співробітників, які продовжували ходити на роботу, щоб годувати свої родини та жити звичне життя навіть в умовах війни. Місце, де колись був гарний оновлений Fozzy, двері якого відтепер зачинено", - наголошують у мережі.

Відео дня

Також заявляється, що Fozzy в Одесі працювати не буде.

"Одесити, любі, ми дякуємо вам за теплі слова підтримки, ваша небайдужість надихає та тримає нас. Віримо, що ми вистоїмо та обов’язково відбудуємо кожен квадратний метр. Бо наш український незламний дух – не знищити та не зламати!", - йдеться у заяві.

Ракетна аката РФ на Одесу - деталі

Сьогодні вночі ворог завдав по Одесі потужного ракетно-дронового удару. Місто було атаковано тричі "Калібрами" та дронами "Шахед". Внаслідок падіння уламків пошкоджено гуртожиток одного з навчальних закладів, житлові будинки, аптеки, медичні заклади, пологовий будинок. Постраждало троє працівників гипермаркету Fozzy, де сталася пожежа. Загалом пошкоджено понад дві сотні будинків.

Вас також можуть зацікавити новини: