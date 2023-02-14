Україна завдяки союзникам має на озброєнні багато видів гаубиць і артилерійських установок з калібром 155 мм.

Франція і Австралія вирішили спільно нарощувати виробництво боєприпасів калібру 155 мм для Збройних сил України.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін сказав на брифінгу після засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн-9"), яке відбулось у Брюсселі (Бельгія).

"Франція також оголосила, що співпрацюватиме з Австралією з метою нарощення виробництва боєприпасів калібру 155 мм для підтримки України", - сказав Остін.

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Підсумки Рамштайн-9

Сьогодні генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг заявив, що на засіданні "Рамштайн-9" розглянуть, зокрема, забезпечення України необхідними боєприпасами.

Україна завдяки союзникам має на озброєнні багато видів гаубиць і артилерійських установок з калібром 155 мм. Зокрема, це FH-70, Caesar, Panzerhaubitze 2000, M777, AHS Krab, Zuzana-2, М109 та інші.

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