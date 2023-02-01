Це обладнання допоможе помітити ворожі безпілотники та ракети, в тому числі балістичні.

Україна та Франція підписали меморандум про постачання радарів MG-200 для української системи протиповітряної оборони.

Міністр оборони України Олексій Резніков разом зі своїм французьким колегою Себастьєном Лекорню підписав меморандум з Thales Group про постачання радарів MG-200 для українських ППО.

"Це обладнання допоможе нам помітити ворожі безпілотники та ракети, в тому числі балістичні. Наше небо буде захищене від смертоносних атак Росії", - наголосив Резніков.

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Радари для ППО GM 200 для України - що відомо

31 січня 2023 року стало відомо, що міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню на спільному з міністром оборони України Олексієм Резніковим брифінгу у Парижі заявив, що Париж допоможе Києву придбати радари для протиповітряної оборони GM 200.

В свою чергу Представник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат розповів, що обіцяни Францією радари мають певний діапазон та радіус виявлення ворожих об'єктів - приблизно 250 кілометрів. За його словами, це допоможе українським захисникам швидше виявляти повітряні ворожі цілі і своєчасно сповіщати ППО.

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