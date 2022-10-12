Плани щодо евакуації родин працівників ФСБ оголошені в Криму.

Старшим офіцерам ФСБ Росії, яких перекинули на тимчасово окуповані території України, повідомили про маршрути евакуації до РФ для них та їхніх родин.

Про це повідомляє прес-служба Центру національного спротиву.

Зазначається, що тимчасово окуповані українські території вже почали залишати сім’ї гауляйтерів, "керівників" районів і вищого військового керівництва.

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"Зокрема, плани щодо евакуації родин працівників ФСБ оголошені в Криму, де розміщено велику кількість офіцерів служби", - йдеться у повідомленні ЦНС.

Втеча загарбників з окупованих територій: що відомо

Раніше Генштаб ЗСУ повідомив, що російські окупанти у Новій Каховці вивозять свої сім’ї до тимчасово окупованого Криму. Так, 7 жовтня колона з 12 мікроавтобусів вибула до Севастополя.

Схожа ситуація спостерігається і в Луганській області: зі Старобільська почали евакуйовувати колаборантів до Луганська.

Своєю чергою, міський голова Енергодару Дмитро Орлов повідомляв, що особам, що співпрацювали з окупантами на тимчасово захоплених територіях України, радять тікати до Росії.

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