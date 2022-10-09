На його думку, президент РФ вирішив зробити рокірування і змінити керівника воєнної операції на території України.

Президент Росії Володимир Путін не зміг звільнити міністра оборони Сергія Шойгу та начальника генштабу Валерія Герасимова, оскільки боїться повного захоплення влади представниками ФСБ.

Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Всі чекали, що буде зміна керівництва Міноборони, як мінімум Герасимова. Путін побоявся міняти і Шойгу, і Герасимова, бо це дуже близькі до нього люди. Він боїться посилення ФСБ, тому що розуміє, що перевороти роблять військові або спецслужби", - переконаний він.

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За словами Денисенка, Путін вирішив зробити рокірування і змінити керівника воєнної операції на території України.

"Від Путіна чекали, що він зніме верхівку Міноборони. Він цього не захотів зробити, бо хоче зберегти статус-кво. Він побоявся піти на будь-які радикальні речі стосовно силового блоку навколо себе. Він не створює конкуренцію, а намагається не допустити посилення однієї з груп. Він боїться повного захоплення влади представниками ФСБ, тоді б Путін опинився без противаг до них, звідки він сам і вийшов. Він прекрасно розуміє, на що вони здатні", - пояснив радник міністра.

Внутрішні конфлікти у РФ: що відбувається

Вранці в суботу, 8 жовтня, почали з'являтися повідомлення про сильну пожежу на Кримському мосту. Згодом стало відомо, що обвалені два автомобільних прольоти, вони впали у воду.

Пізніше вдень у ГУР України повідомили, що у Москві відбуваються численні арешти військових.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Путін втратив контроль над своїми спецслужбами. На його думку, вибухи на Кримському мості влаштували представники російських силових структур, які протистоять одна одній.

Російський політолог і публіцист Андрій Піонтковський вважає, що Путін наразі готує бійню для генералітету Росії, оскільки хоче звинуватити посадовців у програші війни проти України.

В Інституті вивчення війни заявили, що Кремль зробить винним за Кримський міст Міноборони РФ, щоб захистити Путіна.

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