Про це йшлося у контексті обговорень появи листівок з Будановим та Малюком у Росії.

Очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов пожартував про те, що його колега - глава Служби безпеки України Василь Малюк міг би стати чудовим прем'єр-міністром Росії.

Під час інтерв'ю ТСН Буданов прокоментував інцидент у Росії, де з'явилися таємничі листівки з його світлиною та надписом "Наш президент". За його словами, це зробили росіяни.

"Це зробили люди зсередини Москви. Це цілком зрозуміло, що не ходив ніхто з України через всю Росію з клеєм та листівками. Ні, це робили люди зсередини… Слава богу, з агентурним апаратом на території Росії проблем у нас нема", - заявив Буданов.

Інтерв'юерка Наталія Мосейчук запитала, хто у такому разі міг би стати "прем'єр-міністром РФ". "Чого не надрукували фотографії Малюка, щонайменше?", - запитала ведуча.

"Не знаю… Слухайте, гарна ідея, чому б ні?", - пожартував Буданов.

Що передувало

У квітні в РФ помітили голову Головного управління розвідки України Кирила Буданова, який раніше заявив "про фінал" для країни-агресора. Листівки з його обличчям заполонили столицю.

Зокрема, Буданова помітили в компанії Голови Служби безпеки України Василя Малюка на вулиці Воротинська 12. На оголошеннях очільники силових структур запитують у росіян: "Як справи".

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