Він закликав не плутати роботу спецслужб і дипломатію.

Глава української військової розвідки Кирило Буданов запевняє, що таємні переговори голови Центрального розвідувального управління США Вільяма Бернса із Росією є цілком нормальним явищем для спецслужб. Про це він сказав в інтерв'ю ТСН, коментуючи інформацію про переговори між головою ЦРУ Бернсом і очільником російської розвідки Сергієм Наришкіним.

Як пзазначив Буданов, Бернс є керівником спецслужби, яка має "вирішувати складні питання поза офіційним полем".

"Це нормально. Не плутайте роботу спецслужб і дипломатію. Життя спецслужб — це таємна та закрита сторінка, яка не повинна бути на поверхні", — сказав Буданов.

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Водночас він зазначив, що українська розвідка задає "нові тренди" публічності у світі.

"Їх досить швидко підхоплюють. Подивіться на моїх західних колег, вони почали з'являтися в публічному просторі", - сказав голова ГУР.

Відносини російських та американських спецслужб

Голова ЦРУ Бернс і очільник російської розвідки Сергій Наришкін підтримували зв'язок з початку російського вторгнення в Україну. Хоча інші прямі контакти між двома країнами зведені до мінімуму, а відносини знаходяться на найнижчому рівні після Карибської кризи 1962 року.

Раніше російські ЗМІ повідомляли, що наприкінці червня Бернс зателефонував голові Служби зовнішньої розвідки РФ Сергію Наришкіну. За словами самого Наришкіна, формальним приводом для розмови був заколот Євгенія Пригожина, однак основною темою розмови було - "що робити з Україною".

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