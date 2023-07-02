У відомстві підкреслюють, що це ганебна ситуація.

Гауляйтер Запорізької області Євген Балицький все ще не позбавлений мандата депутата обласної ради.

Про це заявило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Як нагадали у відомстві, суд визнав Балицького винним за двома статтями Кримінального кодексу та заочно засудив його до 15 років позбавлення волі.

"Він публічно підтримав російську окупацію. Він добровільно пішов на співпрацю й обійняв посаду "очільника" окупаційної адміністрації РФ у тимчасово захопленій частині Запорізької області. Але чомусь формально він досі залишається із депутатським мандатом Запорізької обласної ради", - зазначають у відомстві.

В міністерстві назвали ситуацію із мандатом Балицького "ганебною" та закликали позбавити зрадника депутатського мандата.

Справа гауляйтера Балицького

Євген Балицький став депутатом Запорізької обласної ради у 2020-му від Опозиційного блоку. Однак з перших днів вторгнення він став на бік окупантів.

Наприкінці червня очільника окупаційної адміністрації РФ у тимчасово захопленій частині Запорізької області Євгена Балицького засуджено до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна за свою колабораційну діяльність.

Вас також можуть зацікавити новини: