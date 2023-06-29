Зрадник України Євген Балицький одним з перших публічно підтримав російських окупантів.

Очільника окупаційної адміністрації РФ у тимчасово захопленій частині Запорізької області Євгена Балицького засуджено до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Як повідомили в СБУ, гауляйтер Запоріжжя Балицький був одним із перших, хто підтримав криваве вторгнення Росії в Україну, за що й отримав свою "посаду".

"Встановлено, що колишній нардеп від забороненої партії "Опозиційний блок" Балицький на початку повномасштабного вторгнення РФ одним з перших публічно підтримав російських окупантів. Після цього загарбники призначили його гауляйтером на захопленій території південного регіону", - йдеться в повідомленні.

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Зауважується, що для того, щоб змусити працівників місцевого самоврядування визнати "повноваження" колаборанта, загарбники погрожували людям репресіями та фізичною розправою. Незгодних ув'язнювали до російських катівень, де піддавали жорстоким тортурам.

"Після призначення на "посаду" Балицький одразу приступив до виконання вказівок Москви щодо поширення кремлівського режиму та придушення руху опору в регіоні. За даними слідства, колаборант займався організацією місцевого псевдореферендуму щодо "приєднання" Запорізької області до Росії", - наголосили в СБУ.

Під керівництвом Балицького створювали незаконні "виборчкоми", в яких фальсифікували результати "голосування" на користь країни-агресора. "Після фейкового плебісциту Балицький звернувся до президента РФ з проханням "визнати" регіон як новий суб'єкт Російської Федерації", - зауважується в повідомленні.

Згодом, 30 вересня 2022 року, на "урочистому" заході у Кремлі він підписав незаконний "договір про входження" Запорізької області до складу Росії.

Так, на підставі зібраних доказів суд визнав гауляйтера винним за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 (участь в організації та проведенні незаконних референдумів на тимчасово окупованій території, вчинене за попередньою змовою групою осіб) та ч. 2 ст. 110 (умисні дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, за попередньою змовою групою осіб).

"Наразі зловмисник перебуває на тимчасово окупованій території на півдні України. Тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини перед нашою державою", - зазначили в СБУ.

Російська окупація частини Запорізької області

Як повідомляв УНІАН, російські війська захопили частину Запорізької області в перші дні та тижні повномасштабного вторгнення. Зокрема, під контролем росіян опинилася Запорізька АЕС, яку за рік окупації Росія дорвела до аварійного стану. Гауляйтером захопленої частини регіону був призначений екс-нардеп Євген Балицький, який зрадив Україні й підтримав ворога.

5 травня цього року Балицький оголосив евакуацію з міста-супутника Запорізької атомної електростанції - Енергодара, а також з Токмака, Пологів, Василівки та інших. Своїми діями вони спровокували шалену паніку, на в'їзді у захоплений Росією Крим утворилися величезні черги з машин.

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