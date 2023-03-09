Гауляйтер Запорізької області Євген Балицький видав наказ про створення так званого "народного ополчення", бо "ніхто не хоче воювати "за Росію".

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Мелітополя Іван Федоров. "Ніхто не хоче воювати "за Росію", навіть самі росіяни. Тож "добровольців" в ряди гарматного м'яса шукають на тимчасово окупованих територіях України. Гауляйтер Запорізької області Балицький видав черговий безглуздий наказ - про створення так званого "народного ополчення", - написав Федоров.

Він зауважив, що межі наказу розмиті, як і "хвора фантазія окупантів". "У "добровольці" беруть всіх підряд - як громадян РФії, так і "осіб без громадянства", які живуть в окупації. "Ополченців" можуть залучити до будь-чого - від охорони порядку та важливих об'єктів життєзабезпечення області до захисту державної власності та майна громадян", - зазначив мер.

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Федоров додав, що гауляйтер "сам визнає неспроможність "другої армії світу", вказавши, що рішення продиктоване часом". "Нагадаю, один ручний "добровольчий" батальйон - імені радянського тирана Судоплатова - у Балицького вже є. Проте його "добровольці" здатні воювати тільки на камери росЗМІ", - написав міський голова.

Що відомо про Євгена Балицького

Як відомо, колишній народний депутат України перейшов на сторону російських окупантів під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Балицький був одним з тих, хто підписав з президентом Росії Володимиром Путіним документи про фейкове приєднання Запорізької області до Російської Федерації.

Навесні він заявив, що цивільни мають повідомляти окупантам інформацію про український спротив, інакше їх виселять, чи відправлять в "ДНР", де застосовують розстріл.

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