Глава Офісу президента Андрій Єрмак наголосив, що ці нікчемні рішення країни-терориста не варті паперу, на якому підписані.

Російський диктатор Володимир Путін затвердив ратифікацію договорів про прийняття "ДНР", "ЛНР", Запорізької та Херсонської областей України до складу РФ.

Відповідні документи з'явилися на сайті Кремля.

Так, Путін підписав серію указів про ратифікацію договорів між РФ і "ДНР", РФ і "ЛНР", РФ і Запорізькою областю, РФ і Херсонською областю про їх приєднання до Росії.

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Крім того, Путін призначив ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна тимчасовим виконувачем обов'язків глави "ДНР" у складі РФ, главаря "ЛНР" Леоніда Пасічника – вр.в. о. голови "ЛНР". Гауляйтерів Запорізької та Херсонської областей України – Євгена Балицького та Володимира Сальдо – призначив губернаторами цих областей.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак наголосив, що ці нікчемні рішення країни-терориста не варті паперу, на якому підписані.

"Колективний безумець може і далі жити у вигаданому світі. Найкращі ліки – ЗСУ, високоточна зброя, офензива. Повернемо до реальності, заберемо все своє", – написав він.

Спроба анексії 4 областей України – що варто знати

Росіяни 23-27 вересня провели на окупованих частинах чотирьох областей України псевдореферендуми. У Херсонській і Запорізькій – про вихід зі складу України і приєднання до Росії, у Донецькій і Луганській – про приєднання до РФ.

30 вересня Путін оголосив про анексію частин чотирьох областей України і запропонував Києву переговори.

У свою чергу, президент Володимир Зеленський заявив, що домовитися про співіснування з Володимиром Путіним неможливо, тому Україна буде вести діалог з іншим президентом РФ.

2 жовтня стало відомо, що Конституційний суд РФ підтримав привласнення окупованих територій України – "ДНР", "ЛНР", Херсонської та Запорізької областей. Вже призначені "вибори" в "парламенти" на 2023 рік.

При цьому у Кремлі не можуть визначитися з "кордонами" тимчасово окупованих районів Запорізької та Херсонської областей. За словами радника голови Офісу президента Михайла Подоляка – причина в успішному контрнаступі Збройних сил України.

З моменту оголошення про анексію ЗСУ вже звільнили десятки населених пунктів у Херсонській, Харківській, Луганській, Донецькій областях.

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