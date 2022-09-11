Сергій Гайдай зауважив, що російські окупанти намагаються стримувати просування українських військ.

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай сподівається, що найближчим часом розпочнеться повномасштабна деокупація Луганщини.

Про це він сказав в ефірі інформаційного телемарафону, відповідаючи на запитання щодо того, які населені пункти на Луганщині залишили російські окупанти.

"Ніхто просто так повністю не тікає, залишаючи абсолютно порожніми наші українські міста та села. Все одно залишається контингент російської армії, який намагається стримувати просування Збройних сил України. Тому ще йдуть запеклі бої. Але, сподіваємось, що найближчим часом все ж таки почнеться вже повномасштабна деокупація Луганщини", - зауважив голова ОВА. Відео дня

Водночас, додав Гайдай, за день він отримав багато фото та відео зі Сватового, Старобільського району, Троїцького, на яких "їдуть колони як колаборантів, так і військових... російської армії - тікають".

"В Щасті кілька кілометрів черга на виїзд. І в Станиці Луганській - так само. Певний час була навіть 12 кілометрів - величезна черга на виїзд в бік Луганська і Російської Федерації", - сказав Гайдай.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 вересня, Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що в результаті успішного контрнаступу українських військ на Харківському напрямку російські окупанти залишають свої позиції та тікають з награбованим вглиб тимчасово зайнятих територій або в Росію.

Зокрема, окупанти похапцем залишили місто Сватове Луганської області на 4 вантажівках, 20 броньованих машинах та викрали понад 20 легковиків місцевих жителів.

Також сьогодні, 11 вересня, у Піщаному на Луганщині було піднято український прапор.

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