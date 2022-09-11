З міркувань безпеки населені пункти поки не проголошуються, щоб не викликати зайву увагу ворога.

На південному напрямку ситуація динамічно розвивається, є просування і є території, які вже вивільнено.

Про це повідомила начальник об’єднаного координаційного штабу прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі інформаційного телемарафону, відповідаючи на питання про оперативну ситуацію та успіхи ЗСУ на півдні України.

"Дійсно ситуація динамічно розвивається і, в тому числі на південному напрямку. У нас є просування, є території, які вже вивільнено. Але ми не проголошуємо населені пункти для того, щоб утриматись від зайвої уваги ворога", - акцентувала Гуменюк.

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Вона зауважила, що ворог підсилює атаки на тому напрямку, де немає успіху на суходолі.

"Вже сьогоднішня ніч і перша половина дня дуже яскраво продемонстрували, що він (ворог - УНІАН) підсилює атаки на тому напрямку, де немає успіху на суходолі. Зокрема, Миколаївщина сьогодні отримала дуже потужні ракетні удари, і Нікопольщину обстріляно за допомогою реактивних систем залпового вогню, важкої артилерії. І ті ракетні влучання, які були по Березнегуватській громаді і Вознесенську, досить красномовні, оскільки це сільськогосподарські угіддя і, зокрема, зерносховища", - підкреслила Гуменюк.

Вона додала, що ворог продовжує застосовувати ракетні обстріли територій України з метою психологічного тиску на українських захисників.

"На жаль, і на Нікопольщині, і на Миколаївщині є постраждалі, в Миколаєві, в тому числі зруйновано житловий будинок. Це досить потужний такий знак, натяк (ворога - УНІАН) на те, "що ми ще маємо силу, ми ще маємо чим помститися". Попри те, що моральний дух підрозділів на передовій безпосередньо, ворожого війська, надто низький і дійсно їм важко своїх спонукати для якихось дій... Тому були застосовані ось ці ракетні удари як тиск, психологічний тиск і на наше військо, і якась млява мотивація своїх",- зазначила Гуменюк.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 вересня, вночі окупанти накрили "Градами" Нікополь, троє людей зазнали поранень. До міста прилетіло понад 35 ворожих снарядів.

За даними Офісу генпрокурора, внаслідок нічного удару окупантів у Дніпрі та Нікополі зруйновано низку об’єктів, поранено 4 людини.

Крім того, сьогодні, 11 вересня, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що вночі у Миколаєві пролунали потужні обстріли: поранено дев'ятеро людей, пошкоджені житлові будинки.

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