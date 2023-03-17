До суду скеровано обвинувальний акт стосовно командувача центрального військового округу Російської Федерації Олександра Лапіна.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, не називаючи прізвище обвинувачуваного. "Розслідуванням встановлено, що генерал-полковник збройних сил РФ, очолюючи російське угруповання "центр", безпосередньо брав участь у підготовці, плануванні та організації вторгнення підпорядкованих підрозділів на територію України. Він керував військовою операцією зі спроби захоплення територій Чернігівської, Сумської та Київської областей", - йдеться в повідомленні.
В Офісі генпрокурора зазначають, що з 24 лютого по 31 березня 2022 року, перебуваючи в населених пунктах Чернігівщини, офіцер РФ вирішував питання воєнного планування і управління щодо бойового застосування підпорядкованих йому підрозділів російського угрупування "центр". Він віддавав їм накази, координував і контролював їх дії, забезпечував продовження ведення бойових дій, направлених на захоплення територій трьох областей.
Зазначається, що наприкінці березня 2022 року, перебуваючи в одному з населених пунктів Чернігівського району, він вручав державні нагороди підлеглим військовослужбовцям РФ.
Обвинувальний акт скеровано за фактами посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, планування, підготовки, розв'язування та ведення агресивної війни (ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 КК України).
Що відомо про Лапіна
Олександр Лапін керував угрупуванням російських військ "Центр" в ході вторгнення Росії в Україну. У липні одержав звання "Героя Росії". Також він нагородив медаллю Жукова власного сина, який брав участь у війні в Україні.
7 липня минулого року правоохоронці повідомили про підозру командувачу військами центрального військового округу збройних сил РФ, який керував вторгненням у Чернігівську, Сумську та Харківську області. Тоді генпрокурор Ірина Венедіктова уточнила, що йдеться про генерал-полковника Олександра Лапіна.
Як повідомлялося, генерал-полковник протягом лютого-березня 2022 року перебував на території села Терехівка Чернігівського району та в одному із фермерських господарств облаштував собі командний пункт. Там він віддавав накази щодо ведення бойових дій та контролював їх виконання.