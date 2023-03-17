Він керував військовою операцією зі спроби захоплення територій Чернігівської, Сумської та Київської областей.

До суду скеровано обвинувальний акт стосовно командувача центрального військового округу Російської Федерації Олександра Лапіна.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, не називаючи прізвище обвинувачуваного. "Розслідуванням встановлено, що генерал-полковник збройних сил РФ, очолюючи російське угруповання "центр", безпосередньо брав участь у підготовці, плануванні та організації вторгнення підпорядкованих підрозділів на територію України. Він керував військовою операцією зі спроби захоплення територій Чернігівської, Сумської та Київської областей", - йдеться в повідомленні.

В Офісі генпрокурора зазначають, що з 24 лютого по 31 березня 2022 року, перебуваючи в населених пунктах Чернігівщини, офіцер РФ вирішував питання воєнного планування і управління щодо бойового застосування підпорядкованих йому підрозділів російського угрупування "центр". Він віддавав їм накази, координував і контролював їх дії, забезпечував продовження ведення бойових дій, направлених на захоплення територій трьох областей.

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Зазначається, що наприкінці березня 2022 року, перебуваючи в одному з населених пунктів Чернігівського району, він вручав державні нагороди підлеглим військовослужбовцям РФ.

Обвинувальний акт скеровано за фактами посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, планування, підготовки, розв'язування та ведення агресивної війни (ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 КК України).

Що відомо про Лапіна

Олександр Лапін керував угрупуванням російських військ "Центр" в ході вторгнення Росії в Україну. У липні одержав звання "Героя Росії". Також він нагородив медаллю Жукова власного сина, який брав участь у війні в Україні.

7 липня минулого року правоохоронці повідомили про підозру командувачу військами центрального військового округу збройних сил РФ, який керував вторгненням у Чернігівську, Сумську та Харківську області. Тоді генпрокурор Ірина Венедіктова уточнила, що йдеться про генерал-полковника Олександра Лапіна.

Як повідомлялося, генерал-полковник протягом лютого-березня 2022 року перебував на території села Терехівка Чернігівського району та в одному із фермерських господарств облаштував собі командний пункт. Там він віддавав накази щодо ведення бойових дій та контролював їх виконання.

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