Він пояснив, що танки потрібні для витіснення російських військ з України, а винищувачі F-16 будуть частиною довгострокового плану для стримування майбутніх атак.

Американські танки Abrams, які почали опановувати українські військові, не будуть готові до контрнаступу, але матимуть вирішальне значення в довгостроковій перспективі для того, щоб ЗСУ повністю вибили росіян з окупованих територій.

Про це сказав голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі, передає Associated Press. Він пояснив, що танки потрібні для витіснення російських військ з України, а винищувачі F-16 будуть частиною довгострокового плану для стримування майбутніх атак.

"Можна подивитись на Другу світову війну, і одні з найбільших танкових битв в історії фактично велися на території України, - сказав Міллі. - Тож танки дуже важливі як для оборони, так і для наступу, і сучасні танки, підготовка, уміння ними керувати, будуть основоположними для успіху України".

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"Усі визнають, що Україні потрібні модернізовані ВПС, – зазначив Міллі. - Але це займе багато часу".

Міллі сказав, що наразі триває планування навчань з врахуванням класів та типів літаків, тактики польотів і місць для навчання між США та Нідерландами та Великобританією, які вже пообіцяли надати Києву F-16. США ще не сказали, чи нададуть винищувачі, але президент Джо Байден заявив, що США візьмуть участь у навчанні українських пілотів.

Навчання українських військових на західних танках

Близько 200 українських військових почали 12-тижневий курс підготовки на танках Abrams в Німеччині. За цей час вони навчаться маневрувати, вести вогонь і загальновійськові операції з передовою броньованою системою. Ще 200 військових навчаться заправляти танки та обслуговувати бензовози.

Українські військові опанують танк Abrams до осені , якраз тоді, коли прибуде 31 танк від США. Abrams складатимуть частину сил із близько 300 танків, які обіцяють західні союзники, включаючи танки Challenger з Британії та Leopard 2 з Іспанії та Німеччини та легкі танки з Франції.

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