З-під завалів дістали мертву 3-річну дитину. Безвісти зниклими вважаються 12 людей.

Генеральний прокурор України Андрій Костін, який наразі перебуває в Одесі, заявив, що такі масштабні руйнування через влучання дрона сталися вперше. Він зазначив, що, за попередніми даними, дрони були запущені по Одесі с території окупованого Криму.

"Будемо розслідувати, наші експерти наразі працюють – це перший випадок влучання дрона, який спричинив такі наслідки. Раніше такі наслідки були через влучання ракет… Я не пам’ятаю іншого випадку, щоб обстріл дроном привів до такого…", - сказав Костін.

Він наголосив, що Україні потрібна відповідна зброя, щоб припинити такі обстріли. Генпрокурор наголосив, що, коли Україна звертається до західних партнерів з проханням надати відповідну зброю, йдеться не лише про лінію фронту, а про те, що потрібно захистити мирних громадян.

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"Одеса обстрілюється щодня", - підкреслив генпрокурор.

За його словами, станом на 11.00, після обстрілу, який відбувся сьогодні вночі й після зруйнування цілого під'їзду житлового дому в Одесі, вже є троє загиблих, з них - одна дитина. Також - вісім постраждалих, ще 12 цивільних, включаючи чотирьох дітей, вважаються зниклими безвісти.

"Ми не можемо вийти з ними на зв’язок...", - пояснив Костін.

За його словами, удар по Одесі - ще один злочин Російської Федерації, яка намагається знищити Україну будь-яким шляхом.

"Атаки на цивільні будинки, на критичну інфраструктуру, на церкви, об'єкти культурної спадщини, навколишнє середовище - все це політика найвищого керівництва країни-агресора, яке віддає злочинні накази військовим, які своєю чергою віддають злочинні накази (підлеглим – УНІАН) на знищення українців", - підкреслив Костін.

За його словами, сьогодні весь світ ще раз став свідком терору мирного населення і геноциду країни-агресора проти українського народу.

"Світ має бути об'єднаним, щоб припинити ці злочини...", - додав посадовець.

У Одеській ОВА повідомили, що у звʼязку з людськими втратами, через російську дронову атаку, завтра в Одесі та області оголошено траур.

За даними рятувальників, дитина, яку знайшли мертвою під завалами, 2021 року народження. У ДСНС оприлюднили фото дитини під руїнами.

"Світлини, що розривають серце на шматки… 3-річна дитина. Вбита "нелюдами" в Одесі.

Це неможливо забути! Це неможливо пробачити! "недокраїна" повинна відповісти за кожен свій злочин проти України!", - йдеться у повідомленні.

Удар по Одесі 2 березня

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 2 березня в Одесі через дроновий удар, завданий армією РФ, знищено частину житлової багатоповерхівки. Загинуло три людини, постраждало щонайменше вісім людей. Серед потерпілих – вагітна жінка та маленька дитина.

За даними Сил оборони півдня України, вісім ударних безпілотників ворог спрямував з акваторії Чорного моря на Одещину. Сім цілей було знищено. Один з дронів під час маневрів серед житлових кварталів Одеси влучив у 9-поверховий будинок спального району.

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