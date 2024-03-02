Вночі ворог спрямував по Одещині вісім дронів.

В Одесі через дроновий удар, завданий по місту армією РФ, знищено частину житлової багатоповерхівки, вже відомо про сімох поранених та кількох загиблих.

Як повідомили у Силах оборони півдня України, серед ночі росіяни здійснили чергову терористичну атаку дронами-камікадзе типу "Shahed-131/136". Вісім ударних безпілотників ворог спрямував з акваторії Чорного моря на Одещину. Йдеться, що протягом години підрозділи ППО в інтенсивному режимі відбивали цю атаку. В результаті, сім цілей було знищено. На жаль, один з дронів під час маневрів серед житлових кварталів Одеси влучив у 9-поверховий будинок спального району.

"Частина під'їзду з 18 квартир зруйнована. Вже відомо про загиблу людину та 7 постраждалих, серед яких вагітна жінка та маленька дитина", - йдеться у повідомленні.

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Зараз триває пошуково-рятувальна операція.

За даними прес-служби Головного управління ДСНС в Одеській області, під завалами знаходяться люди. Станом на 07:00, врятовано 7 постраждалих осіб, виявлено тіла 2-х загиблих. Проводяться роботи по розбору завалів та пошуку людей. На місці працюють психологи. До пошуків залучені кінологи. Розгорнуто пункт обігріву.

Від ДСНС залучено 20 одиниць техніки та 91 рятувальник, роботи проводяться спільно зі службами взаємодії.

У мерії Одеси додали, що також пошкоджено інженерні мережі та котельню, прилеглі будинки відключено від опалення. По інформації очільника Одеської ОВА Олега Кіпера, один підʼїзд зруйнований вщент.

"Вагітна у стані середньої важкості, ще троє людей з чисельними пораненнями також госпіталізовані, серед них 26-річна дівчина у важкому стані, інші двоє - в стані середньої важкості. Лікарі роблять все можливе. Трьом людям, включаючи трирічну дитину, медична допомога надана на місці", - розповів посадовець.

Нічна атака дронів

Нагадаємо, у ніч на 2 березня окупанти здійснили дронову атаку на Одещину. Пошкоджені житлові багатоповерхові будинки. Внаслідок російської дронової атаки по Одесі вночі було відомо про сімох постраждалих цивільних людей, серед них одна дитина - 3-річний малюк отримав садна ніжки, зараз під наглядом лікарів. Шестеро дорослих, попередньо, у стані середньої тяжкості.

У Харкові також попередньо маємо "приліт" в одному з районів міста. Один із "шахедів", які російські війська запустили по Харкову, влучив у двір в Шевченківському районі.

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