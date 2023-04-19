Наголошується, що у ЗСУ має діяти справедлива система виплат.

У Генштабі закликали припинити "займатися популізмом" щодо питань доплат військовослужбовцям.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Генштабу Збройних сил України.

"Суспільство обговорює досить чутливе питання, а саме: рішення парламенту повернути додаткову грошову винагороду військовослужбовцям у розмірі 30-ти тисяч гривень. Солдат, який несе службу і захищає країну від агресора, ризикуючи власним життям і здоров’ям, виконує завдання у надскладних умовах, має бути високо мотивованим. Пригадайте, як виглядають Вугледар, Мар’їнка, чи Авдіївка. Кожен день оборони України - дається нам дуже високою ціною. Ціною життя та здоров’я наших захисників", - йдеться у повідомленні.

Нагадується, що наразі додаткова грошова винагорода нараховується залежно від районів бойових дій та складності завдань, які виконують бійці.

Відтак, виплати у 100 тисяч гривень на місяць, як і раніше, збережені захисникам, які воюють безпосередньо на передньому краї, 30 тисяч грн виплачується військовим, які виконують завдання в районах бойових дій, але не беруть безпосередньої участі в боях із противником пропорційно часу виконання, а також тим, хто перебуває на бойовому чергуванні і бере участь у відбитті повітряних нападів противника, незалежно від району виконання завдання.

Водночас, якщо військовослужбовці перебувають поза зоною бойових дій, у тилу, то додаткові бойові виплати їм не нараховуються.

"Разом з тим, з 1 лютого 2023 року усім військовослужбовцям мінімальний розмір грошового забезпечення було підвищено до 20100 гривень. Переконані, що у Збройних силах України має діяти справедлива система виплат, яка не буде створювати передумов до соціальної напруги у бойових підрозділах і з повагою ставитиметься до тих воїнів, які ризикують власним життям і здоров’ям. Просимо припинити займатися популізмом та сконцентруватися на обороні нашої держави", - закликали у Генштабі.

Виплати військовим - що треба знати

Як повідомляв УНІАН, з 1 лютого порядок виплат премій військовим було змінено. Новий порядок передбачав, що виплати залежать від районів перебування воїнів, складності та специфіки виконання ними бойових чи спеціальних завдань. Зокрема, надбавку в 100 тисяч гривень виплачуватимуть усім, хто виконує бойові завдання на передовій, а 30 тисяч отримуватимуть ті, хто працює на фронті, але не бере участі в боях, а також ті, хто перебуває на бойовому чергуванні і бере участь у відбитті повітряних нападів противника, незалежно від району виконання завдання.

10 квітня Верховна Рада ухвалила рішення про повернення військовим доплату у 30 тис. грн. Однак, це рішення передбачає повернення надбавки захисникам шляхом економії на скорочені зарплат для держслужбовців та менеджменту держпідприємств (до 10 мінімальних зарплат).

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