Доплати повернули не лише військовим, а й працівникам ДСНС та поліцейським.

Верховна Рада повернула військовим доплату у розмірі 30 тисяч гривень. Як повідомив нардеп Олексій Гончаренко, відповідний законопроект №8312 депутати підтримали сьогодні.

"Рада повернула 30 тисяч доплат військовим", - зазначив він. За словами Гончаренка, "за" проголосували 277 народних депутатів.

"Доплати діятимуть до кінця періоду воєнного стану. Важливо! Доплати повернули не лише військовим, а й працівникам ДСНС та поліцейським. Нарешті справедливість відновлена! Добилися цього", - додав парламентар.

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Водночас, як уточнив нардеп Ярослав Железняк, ухвалене нардепами рішення передбачає повернення надбавку захисникам шляхом економії на скорочені зарплат для держслужбовців та менеджменту держпідприємств (до 10 мінімальних зарплат).

"І тут головне, щоб повернення надбавок спрацювало: скоріш за все потрібно змінювати бюджет, обмеження на зарплати до 10 мінзарплат це дуже мала економія. Навіть на 2% від запланованих видатків не вистачить. Нагадаю, що ми в день на виплати військовим витрачали 2,7 млрд грн. Тому я б поки не так однозначно стверджував, що повернули. Поки правильно буде: "грошове забезпечення працівників, службових і посадових осіб бюджетних установ/ДП обмежили до десяти розмірів мінімальної заробітної плати", - зауважив Железняк.

Виплати доплат військовим - деталі

З 1 лютого порядок виплат премій військовим було змінено. Новий порядок передбачав, що виплати залежать від районів перебування воїнів, складності та специфіки виконання ними бойових чи спеціальних завдань. Зокрема, надбавку в 100 тисяч гривень виплачуватимуть усім, хто виконує бойові завдання на передовій, а 30 тисяч отримуватимуть ті, хто працює на фронті, але не бере участі в боях.

Міністр оборони України Олексій Резніков назвав причини зміни порядку нарахування виплат військовослужбовцям, що серйозно критикують самі бійці. Головні причини - справедливість та економія, пояснив міністр оборони.

У Верховній Раді мають намір збільшити військові видатки на понад 500 мільярдів гривень.

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