За минулу добу українській армії вдалося стримати понад 60 атак ворога.

За минулу добу Збройні сили України стримали понад 60 атак армії РФ. Епіцентром бойових дій залишаються Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ у четвер, 6 квітня. Загалом протягом минулої доби противник завдав 3 ракетних та 29 авіаційних ударів, здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню.

Наразі ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

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На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формувань наступальних угруповань противника не виявлено.

Протягом доби противник здійснив обстріли населених пунктів Тур'я, Леонівка, Печенюги Чернігівської області; Середина-Буда, Стукалівка, Безсалівка та Волфине Сумської області, а також Одноробівка, Уди, Червона Зоря, Ветеринарне, Козача Лопань, Липці, Нескучне, Огірцеве, Зибине та Бочкове на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Тополі, Фиголівка, Дворічне, Масютівка, Куп'янськ, Кучерівка, Крохмальне, Берестове Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Невського та Серебрянського лісництва. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Терни, Зарічне, Торське, Спірне і Роздолівка на Донеччині.

На Бахмутському напрямку армія РФ продовжує невдалі спроби взяти місто "штурмом". Також за минулу добу окупанти намагалися вести наступальні дії в районі населених пунктів Богданівка та Іванівське. Успіху не мали. Загалом на цьому напрямку ЗСУ стримали близько 20 атак ворога. Протягом доби армія РФ обстріляла 15 населених пунктів - Васюківку, Міньківку, Оріхово-Василівку, Новомаркове, Григорівку, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Новодмитрівку, Білу Гору, Клебан-Бик, Торецьк та Шуми Донецької області.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник також вів безуспішні наступальні дії. Біля Мар’їнки здійснив понад 25 безуспішних атак. Також обстрілів зазнали Новокалинове, Бердичі, Ласточкине, Авдіївка, Нетайлове, Первомайське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка та Побєда.

На Шахтарському напрямку ворог застосовував БпЛА. Здійснив обстріли населених пунктів Новомихайлівка, Вугледар, Пречистівка та Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському армія РФ продовжує будувати оборонні рубежі та укріплювати позиції. За добу армія РФ відкрила вогонь по 35 населених пунктах. Обстрілів зазнали Времівка і Новопіль Донецької області; Малинівка, Залізничне, Гуляйпільське, Мала Токмачка, Новопавлівка, Кам'янське Запорізької області, а також Новоолександрівка, Гаврилівка, Новоберислав, Козацьке, Миколаївка, Львове, Іванівка, Антонівка, Степанівка та Чорнобаївка Херсонської області.

Події на фронті - останні новини

Напередодні ввечері Генштаб ЗСУ уточнив, що станом на 5 квітня Росія зосередила зусилля на наступі на чотирьох напрямках: на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському. Там наразі відбуваються найзапекліші сутички.

Також вчора стало відомо, що в рамках протистояння загарбницькій війні, яку продовжують вести окупанти проти народу України, українська армія змогла "приземлити" ворожий гелікоптер Ка-52.

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