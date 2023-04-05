Президент наголосив, що найголовніше - зберегти особовий склад, тому в разі виникнення "ще гарячіших подій" будуть ухвалені "правильні рішення".

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що найскладніша ситуація на фронті залишається у Бахмуті Донецької області, але ворог не контролює місто. Про це президент сказав на спільному із президентом Польщі Анджеєм Дудою брифінгу в Варшаві.

"Найскладніша ситуація на території нашої держави - саме там (у Бахмуті - УНІАН). Найбільше застосування кількості різної зброї - саме там. Там дуже й дуже складна історія. І щоденно дефіцит: то є артилерія, то є достатньо снарядів у нашої сторони, то їх менше. То є успіх в якихось блоках Бахмута - ми йдемо вперед, то його немає - ми знов відходимо на позиції. Це відбувається щоденно. Але ми знаходимося в Бахмуті й ворог не контролює Бахмут. Це ситуація на сьогодні", - зазначив він.

Зеленський нагадав, що ситуацію в Бахмуті особисто контролює командувач Сухопутних військ, генерал-полковник Олександр Сирський. За словами глави держави, для Сирського головним є збереження особового складу.

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"Як і для мене найголовніше - це не втратити наших військових. І, безумовно, якщо буде момент ще гарячіших подій і небезпека того, що ми можемо втратити особовий склад через оточення, то будуть відповідні правильні рішення генерала на місці. І я у цьому впевнений. Але чим більше доїжджає до України відповідна амуніція, тим швидше ми будемо виборювати ситуацію не тільки в Бахмуті, а в цілому на території нашої держави", - заявив Зеленський.

Бої за Бахмут - останні новини

Одним із найгарячіших напрямків на фронті наразі залишається Бахмутський. Окрім Бахмута, в епіцентрі бойових дій також перебуває Мар'їнка. Щодоби на цих напрямках Сили оборони України відбивають десятки ворожих атак.

4 квітня стало відомо, що "вагнерівцям" вдалося захопити зруйновану будівлю мерії міста, а російські війська продовжили наступ в районі центру. А сьогодні в Інституті вивчення війни спростували заяви окупантів про те, що вони захопили залізничну станцію Бахмут-1 і центр міста.

Раніше у Білому домі констатували, що Україна продовжує "наполегливо боротись за Бахмут" всупереч твердженням російських пропагандистів. Радник з нацбезпеки США Джон Кірбі наголосив, що українські сили все ще контролюють Бахмут, "місто не потрапило в руки росіян".

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