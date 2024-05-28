Умєров підтвердив, що Київ сповнений рішучості звільнити всю свою територію до міжнародно визнаних кордонів 1991 року, включно з Кримом.

Україна отримає перші поставки винищувачів F-16 "дуже скоро", але близько половини вкрай необхідної іноземної військової допомоги прибуває із запізненням, заявив міністр оборони України Рустем Умєров.

Міністр в інтерв'ю агентству Reuters заявив, що Росія направляє на фронт більше живої сили і техніки, через більш ніж 27 місяців після повномасштабного вторгнення.

Київським силам вдалося стабілізувати новий фронт у північно-східній Харківській області, де Росія атакувала раніше цього місяця. Але Умєров заявив, що Москва готується до нового ривка.

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"Їхня мета - відкрити новий фронт на півночі, щоб почати використовувати всю свою силу і вогневу міць проти нас. Вони продовжують досягати своєї мети - знищити націю. Ми витримуємо, але, звичайно, нам потрібно більше зброї, нам потрібно більше вогневої потужності, нам потрібні ракети великої дальності, щоб не допустити їх до нашої держави", - сказав він.

Він зазначив, що Україна вдячна за військову допомогу та зброю, надану її партнерами, але лише половина обіцяних поставок прибула вчасно. Кожна затримка приносила користь набагато більшому і краще оснащеному противнику України.

Ще до того, як цього місяця російські війська перейшли кордон у північну частину Харківської області, захопивши прикордонні села і змусивши тисячі мирних жителів тікати, вони протягом кількох місяців повільно просувалися в східній частині Донецької області.

"Час має вирішальне значення, і для відбиття атак нам необхідно забезпечити своєчасну доставку", - сказав Умєров.

Питання мобілізації

Україна також щосили намагається набрати необхідну кількість військ для поповнення і ротації втомлених солдатів, деякі з яких воюють з лютого 2022 року.

Умєров сказав, що до 1,2 мільйона осіб оновили свої військові записи онлайн, як того вимагає законодавство, але не уточнив, скільки уряд хоче або думає, що зможе призвати.

Військові аналітики оцінюють чисельність українських силовиків, включно із силовиками та правоохоронними органами, більш ніж в один мільйон.

Постачання літаків F-16

Умєров підтвердив, що Київ сповнений рішучості звільнити всю свою територію до міжнародно визнаних кордонів 1991 року, включно з Кримом. Але головним військовим завданням на найближчі місяці буде утримання оборонних ліній і придушення ворога, водночас зміцнюючи військовий потенціал України в повітрі, на морі та на суші.

Він сказав, що очікує, що винищувачі F-16 будуть доставлені "сподіваюся, дуже, дуже скоро".

На запитання, скільки Київ розраховує отримати, він відповів:

"Нам потрібно стільки, скільки ми можемо отримати. На даному етапі ми зосереджені на навчанні нашого персоналу і пілотів, ми зосереджені на інфраструктурі, ми зосереджені на залученні команд експлуатації та технічного обслуговування і працюємо над модернізацією або впровадженням більшої кількості платформ".

Він сказав, що Україна також продовжує нарощувати власне виробництво зброї та безпілотників, а також свої можливості радіоелектронної боротьби.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Російські загарбники від початку поточної доби посилили штурмові дії на двох напрямках. Про це йдеться в Оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ.

"Ворог продовжує наступальні дії. Найбільша активність спостерігається на Покровському та Куп'янському напрямках. Підрозділи Сил оборони мужньо стримують натиск окупантів і жорстко відповідають на їхні спроби просунутися вперед", - ідеться у зведенні.

Минулої доби російська армія значно посилила штурмові дії на лівобережній Херсонщині та Оріхівському напрямку, і застосовує при цьому дуже велику кількість різноманітних БПЛА. Про це розповів начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня України капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук. За його словами, розвідка противника БПЛА неймовірно висока.

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