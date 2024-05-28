Неймовірна кількість дронів: Плетенчук розповів, що на півдні стало 'гарячіше'

Здебільшого активні дії ворога спостерігаються у районі Кринок.

Минулої доби російська армія значно посилила штурмові дії на лівобережній Херсонщині та Оріховському напрямку, та застосовує при цьому дуже велику кількість різних БПЛА. Про це в ефірі телемарафону розповів начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня України капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук.

За його словами, розвідка противника БПЛА неймовірно висока.

"Фіксується сотні прольотів БПЛА. Фактично 24/7 щось висить. І періодично вони ці пташки втрачають, але, не зважаючи на їх високу вартість, така само ситуація щодо FPV-дронів, серед дронів-камікадзе зустрічаємо й Lancet… Насиченість фронту саме такими видами озброєння дуже висока. Щільність – це сотні застосувань на день", - сказав Плетенчук.

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Він також зауважив, що у застосуванні FPV-дронів ЗСУ противнику не поступаються.

Також Плетенчук розповів, що на півдні ворог значно активізувався при штурмах Кринків Херсонської області та на Оріхівському напрямку.

"Активізувалися вони у своїй штурмовій діяльності, в нашій зоні відповідальності було вчора 20 штурмів. Це й Кринки, й Оріхівський напрямок. Проте сказати, що якихось результатів ворог досяг, ми не можемо. Але, проте, інформацію ще уточнюю. Можу додати, що вчора втрати ворога були вдвічі більші, ніж зазвичай, 216 - загальні, 101 - загиблими. Тобто вчора було досить гаряче", - зазначив військовий.

За його словами, раніше було менше штурмів, активізувалися росіяни саме вчора, бо "намагаються показати результат". Здебільшого активні дії ворога спостерігаються у районі Кринок.

Він додав, що логістика на лівий берег складна через річку, яка є водною перешкодою.

"Ти в цей момент перебуваєш на відкритій воді та, відповідно, ворог тебе бачить... Це й підвіз боєприпасів, евакуація поранених, ротація особового складу. Але морська піхота ці завдання з честю виконує", - наголосив речник.

За даними Сил оборони півдня, 26 травня на Оріхівському напрямку окупанти здійснили 4 штурми, з них 2 в районі Старомайорського та 2 в районі Малої Токмачки. На лівобережжі Дніпра, на тимчасово окупованій Херсонщині ворог здійснив 8 безуспішних штурмів в районі населеного пункту Кринки.

За даними Плетенчука, у Чорному морі зараз немає ракетоносіїв, в акваторії здійснюється перехід певного корабля в інше місце базування, але цю інформацію ще потрібно уточнювати.

"Основна тенденція зараз така: якщо ми бачимо в морі кораблі, то зазвичай це означає, що вони (окупанти – УНІАН) з Криму кудись переходять", - уточнив речник.

Він також прокоментував події на Кі́нбурнській Косі - регіональному ландшафтному парку, який є об’єктом природно-заповідного фонду Миколаївської області.

"Там перебуває ворог, який використовує її, щоб обстрілювати південне узбережжя. В першу чергу, потерпає Миколаївська область, Куцурубська громада, Очаків. Але на косі вони так саме отримують відповідь... Там відбуваються позиційні обстріли. Ворог використовує населені пункти, також там заповідна зона, але він не звертає на це уваги", - додав Плетенчук.

Війна в Україні - ситуація на півдні

25 травня російська армія збільшила кількість атак на населений пункт Кринки – було 11 штурмів, ще чотири штурми ворог здійснив на Оріховському напрямку: по одному - в районі Старомайорського й Роботиного та два - в районі Новоандріївки.

За той же час у зоні відповідальності Сил оборони півдня поменшало на 112 російських солдатів, з яких половина – вбити. Також ворог втратив 10 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема, гармату, два міномети, комплекс відеоспостереження "Муром-М" тощо.

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