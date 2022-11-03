Остін висловив думку, що ЗСУ продовжать тиск, поки не встановлять контроль над територією на правому березі Дніпра.

Міністр оборони США Ллойд Остін висловив упевненість у тому, що українські війська можуть відвоювати окуповане Росією правобережжя Херсонської області включно з обласним центром.

"Щодо питання про те, чи можуть українці захопити решту території Херсонської області на правобережжі Дніпра: я, безумовно, вірю в те, що вони здатні це зробити. І найголовніше, що українці вірять в те, що вони здатні це зробити", - сказав глава Пентагону, передає "Європейська правда".

"Ми знаємо, що вони вдавалися до методичних і вкрай ефективних зусиль із відвойовування їхньої суверенної території. Гадаю, вони в подальшому продовжать тиск, поки не встановлять контроль над територією на правому березі річки", - додав він.

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Досі американські високопосадовці намагалися уникати настільки оптимістичних оцінок щодо контрнаступу українських сил у Херсонській області, який триває з вересня. Вони пролунали на тлі тверджень про евакуацію цивільного населення й російських сил із правобережжя Херсонщини.

Ситуація в Херсонській області

27 жовтня український Центр національного спротиву повідомив, що росіяни перенесли свою окупаційну адміністрацію в Херсонській області на лівий берег Дніпра, тобто вивезли з Херсона. До цього їх спонукав контрнаступ ЗСУ та руйнування мостів.

Також стало відомо, що в Херсоні з будівлі обласної державної адміністрації зник прапор Російської Федерації.

Характеризуючи дії окупантів, у британській розвідці зазначили, що виїзд населення та вивезення останків Потьомкіна з Херсона передують намірам Росії прискорити вихід із цього району.

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