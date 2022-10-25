Український міністр зазначив, що цінує чітку позицію США щодо нереагування на провокації та нульової терпимості до шантажу.

Міністри оборони України та США Олексій Резніков і Ллойд Остін обговорили наступний пакет допомоги від Сполучених Штатів у галузі безпеки для України.

Про це Резніков повідомив на своїй сторінці у Twitter.

"Провів продуктивну розмову з моїм другом Ллойдом Остіном III. Ціную чітку позицію США щодо нереагування на провокації та нульової терпимості до шантажу. Ми також обговорили наступний пакет допомоги США в галузі безпеки для України. Подробиці згодом", - зазначив міністр.

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Міжнародна допомога Україні: деталі

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні, 24 жовтня, Резніков та міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц обговорили подальший розвиток двосторонньої співпраці. Крім того, міністри говорили про надання гуманітарної та медичної допомоги Україні.

Ізраїль все більше стурбований "небезпечною близькістю" між Росією та Іраном на тлі поставок іранських безпілотників для нападу на Україну.

На питання, що заважає Ізраїлю надати Україні системи протиракетної оборони, Лапід відповів, що "врівноважує два міркування".

"По-перше, ми на боці України. Ми їх підтримуємо. Ми щойно проголосували в ООН, заявивши світові, що ніколи не приймемо анексію чотирьох областей. Ми досі єдина країна в світі, яка побудувала польовий госпіталь в Україні," - сказав він.

Інше міркування полягає в забезпеченні постійного захисту інтересів національної безпеки Ізраїлю.

"Ми будемо активно підтримувати Україну і будемо враховувати інтереси національної безпеки Ізраїлю", - додав він.

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