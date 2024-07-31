Він не є ефективним, кажуть військові.

На Харківському напрямку російські загарбники використовують для боротьби з українськими безпілотними літальними апаратами мисливські рушниці.

Про це в коментарі Суспільному розповів речник оперативно-тактичного угруповання "Харків" Віталій Саранцев. За його словами, окупанти масово задіюють цей метод у Глибокому, де активно працюють українські БПЛА.

"Своїми засобами РЕБ вони не можуть їх подавити, й тому використовують такий "дідівський метод", як мисливські рушниці. Дрон летить дуже швидко і по непрогнозованій траєкторії. Тому збити його за допомогою мисливської рушниці… Дальність пострілів у неї 70 метрів. І якщо вона двоствольна, то два постріли. Я не вважаю, що це спосіб є ефективним якимось ноу-хау", - пояснив він. Відео дня

Військовий зазначив, що велика кількість окупантів боїться українських дронів та відмовляється виходити на бойове завдання. Російське командування знайшло "вихід" - їм видали рушниці, запевнивши, що це їх захистить.

Втрати Росії в Україні

За даними українського Генштабу, з 24 лютого 2022 року російські війська втратили на території України близько 577 060 солдатів.

Також загарбницька армія щодня втрачає техніку та різне озброєння. Так, з початку повномасштабної війни знищено понад вісім тисяч танків, більше 16 тисяч артилерійських систем та 906 засобів протиповітряної оборони.

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