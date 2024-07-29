Ворог поповнює запаси і намагається доукомплектувати підрозділи, які зазнали втрат.

Окупаційні війська на Харківському напрямку в районах Глибокого готують штурмові групи до наступу. Як розповіли в ОТУ "Харків", противник також продовжує атакувати позиції Збройних сил України. п

"Ворог посилив повітряну розвідку із застосуванням БпЛА на Харківському напрямку. Так, у районі Сотницького Козачка окупанти посилюють пости бойової охорони на власній території. Водночас поблизу Глибокого армія РФ готується до наступальних дій штурмових груп, поповнюючи запаси і намагаючись доукомплектувати підрозділи, які зазнали втрат особового складу, а також проводять розвідку маршрутів висування. Під час ротації росіяни замінили підрозділи в районі населеного пункту Гатище", — зазначаються офіцери.

За їхніми словами, на Харківському напрямку за минулу добу росіяни втратили 136 солдат та 53 одиниць озброєння та військової техніки, серед яких один танк, 16 артилерійських систем, 10 автомобілів, п’ять одиниць спеціальної техніки та 21 БпЛА.

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Війна в Україні - ситуація у Харківській області

У Харківській області тривають активні бойові дії. Наразі ворог продовжує тиснути, попри свої великі втрати. Про це заявив командир батальйону ударних БПАК "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко.

Федоренко зазначив, що російські загарбники відправляють у бій навіть механіків, кухарів та інших військових, які повинні були б займатися забезпеченням, а не йти на позиції.

Раніше речник оперативно-тактичного угруповання "Харків" Віталій Саранцев заявив, що наразі росіяни "зменшили апетити" у Харківській області.

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