За його словами, усю Росію тримають в омані, а ворогом є зовсім не Україна.

Окупант Антон Мещеряков після потрапляння у полон розповів, хто насправді є фашистами у цій війні. Загарбник не розуміє, як величезна Росія може бути цілком обманутою.

Як повідомляє Державна прикордонна служба, окупант розповів, що спочатку займався евакуацією поранених з поля бою, а потім його відправили на штурм.

"Я попросив пристрелити мене на місці, це буде гуманніше. Вони сказали: "Ми пристрелемо не тільки тебе, але й усю твою групу". Стоїть автоматник і заводить: "Ляжеш ти і твої бійці". Нас погнали на цю позицію, позаду йшов автоматник, у якого була команда стріляти по тих, хто відступатиме", - згадав окупант.

Він запропонував групі здаватися в полон, як тільки почув українську мову. Ба більше окупант здивований, що ЗСУ прийняли їх "як людей", адже вони очікували побачити "фашистів".

"Приходить розуміння, що ворог не той, на кого ми наступаємо, а ми самі - вороги. Важко вірити в те, як можна таку велику державу тримати в такій омані", - заявив полонений.

Інші свідчення окупантів

Раніше бійці 47 бригади "Маґура" допитали полоненого на Запорізькому напрямку росіянина. Окупант зізнався, що армія РФ чинить воєнні злочини на захоплених територіях. Особисто йому відомо про зґвалтування неповнолітніх, що скоювали "кадирівці".

Перед цим Сили оборони України під Бахмутом взяли в полон одного з бійців з ПВК "Вагнер", який розповів про значні втрати бойовиків, "м’ясорубку" на фронті та розстріли за невиконання наказу.

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