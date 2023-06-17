За його словами, воєнні злочини підрозділ "Ахмат" вчиняв у кількох окупованих містах Запорізької області.

Бійці 47 бригади "Маґура" допитали полоненого на Запорізькому напрямку росіянина. Окупант зізнався, що армія РФ чинить воєнні злочини на захоплених територіях. Особисто йому відомо про зґвалтування неповнолітніх, що скоювали "кадирівці".

Фрагмент допиту з'явився у мережі. На кадрах полонений окупант каже, що "кадирівці" ґвалтували жінок і дітей у Токмаку та Молочанську.

"Ахмат" ґвалтував місцевих жінок у Токмаку, у Молочанську. При чому ґвалтували неповнолітню дівчинку. Чим це закінчилося - не знаю. Мабуть, їх спіймали", - каже окупант на відео.

Полонений запевняє, що шкодує про свою причетність до війни проти України і називає себе "пішаком".

Воєнні злочини росіян в України - останні новини

Жорстокі злочини окупантів ретельно документують українські правоохоронців спільно із колегами з країн-партнерів. Зокрема, вони встановлюють особи російських військових, які катували, ґвалтували та вбивали українців, а також обстрілювали цивільну інфраструктури.

18 травня у Міністерстві внутрішніх справ повідомили про встановлення осіб ще двох російських окупантів, які розстрілювали автомобілі з цивільними під час окупації Бучі на Київщині. Йдеться про командира парашутно-десантної роти та командира відділення 137-го парашутно-десантного полку, 106 десантної дивізії.

А раніше до суду скерували справу проти російського військового-гранатометника, який розстріляв автомобілі з мирними людьми, які намагалися евакуюватися з Ірпеня.

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