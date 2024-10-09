"Алєксандр Обухов" базувався в Балтійському морі.

Вивевши з ладу унікальний російський тральщик "Александр Обухов", Головне управління розвідки Міністерства оборони України зробило неабияку послугу для країн НАТО. Про це у коментарі 24 Каналу сказав військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі та льотчик-інструктор Роман Світан.

Він нагадав, що човен базувався у Балтійському морі. При цьому "гурівці" виконали операцію з його знешкодження креативним способом:

"Хороший хід. Без двигуна корабель точно нікуди не піде, окрім як на дно".

Водночас, за словами Світана, щоб створити серйозні проблеми для балтійського флоту Росії треба масштабувати кількість подібних операцій.

Виведення з ладу російського тральника "Александр Обухов"

Напередодні стало відомо, що українські розвідники вивели з ладу тральщик Балтійського флоту російської армії "Александр Обухов" - ворожий корабель "захлинувся".

Як уточнили в ГУР, російський корабель базувався у місті Балтійськ, "мав виходити на бойове чергування, але зазнав важких пошкоджень - через загадкову появу отвору в газоході у двигун потрапила вода".

Згодом військово-морський експерт Defense Express, капітан I рангу у відставці Володимир Заблоцький розповів важливі деталі про корабель. За його словами, цей тральщик оснащений французьким протимінним обладнанням і є унікальним, а його головне завдання - знешкодження мін на важливих ділянках.

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