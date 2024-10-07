Ворожий корабель "захлинувся", зазначили у Головному управлінні розвідки Міноборони.

ГУР МО України провело операцію, внаслідок якої виведено з ладу тральщик Балтійського флоту збройних сил Росії під назвою "Александр Обухов".

Російський корабель базувався у місті Балтійськ, "мав виходити на бойове чергування, але зазнав важких пошкоджень - через загадкову появу отвору в газоході у двигун потрапила вода", поділилося Головне управління розвідки Міноборони у своєму каналі в Telegram:

"Обухов" захлинувся".

У ГУР МО додали, що у тральщика пошкоджено двигун М-503, а це доволі дефіцитна річ. Тральщик росіяни відправили на капітальний ремонт. "Ремонт ключової установки на кораблі технічно складний та дороговартісний", - підкреслили у розвідці. "...виведений з ладу ворожий корабель зовсім нещодавно, у липні цього року, проходив ремонтні роботи у місті Санкт-Петербург", - додали у розвідці.

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Нагадаємо, у квітні цього року українські розвідники під час операції "Рибалка" знешкодили корабель Балтійського флоту армії РФ - виведено з ладу ракетний катер "Серпухов".

Варто зазначити, що за час повномасштабного вторгнення в Україну Росія вже втратила 28 кораблів/катерів, зокрема флагман свого Чорноморського флоту ракетний крейсер Москва, а також один підводний човен.

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